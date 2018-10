Suski mówi o "wymysłach", Kaczyński żąda wyjaśnień. Po reportażu "Superwizjera"

Układ ma się świetnie i przynosi ogromne zyski politykom PiS - grzmi opozycja i żąda wyjaśnień. Dziennikarze "Superwizjera" TVN dotarli do planów budowy trasy S12, a to prosta droga do pytań o polityczne wpływy i wielkie pieniądze. Pytań, które zadaje także sam prezes PiS.

ZOBACZ REPORTAŻ "SUPERWIZJERA" TVN

Marek Suski to dziś szef gabinetu politycznego premiera Morawieckiego. Jest również liderem PiS w Radomiu. - To są wasze wymysły, ten układ - tak Marek Suski komentuje reportaż "Superwizjera" TVN o "układzie radomskim". Poseł PiS dodaje, że nie ma sobie nic do zarzucenia.

W programie "Superwizjer" TVN dziennikarze ujawnili sieć powiązań między biznesmenem z branży budowlanej Romanem Saczywko i jego synem a lokalnymi politykami PiS-u. To od lat bliscy współpracownicy ministra Suskiego w Radomiu.

- Te informacje, które pojawiły się w państwa stacji, są szczegółowo weryfikowane. Mogę tylko przypomnieć, że już raz ogólnopolska gazeta, jeśli chodzi o ten rzekomy "układ radomski", przepraszała - informuje z kolei Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego PiS.

Jak wynika z informacji "Faktów" TVN, wyjaśnień od radomskich polityków zażądał sam prezes Jarosław Kaczyński. Chodzi o radnego miasta Radomia Dariusza Wójcika i Andrzeja Kosztowniaka, posła PiS-u i byłego prezydenta Radomia. Pytania dotyczą jego ewentualnego zaangażowania w pracę nad nowymi wariantami budowy drogi S12, którym sprzeciwia się część mieszkańców.

Po reportażu "Superwizjera". Posłowie chcą wyjaśnień, radny pokazuje dokumenty Kolejne fakty pokazują, że ten układ ma się świetnie, dobrze działa i przynosi olbrzymie zyski politykom PiS z Radomia i przedsiębiorcom kosztem ludzi, którzy są wyrzucani z domów - mówił w poniedziałek Sławomir Neumann (PO). To reakcja na...

Chodzi o trasę

Każda z trzech koncepcji przebiegu S12 ma wśród mieszkańców gmin, na terenie których ma powstać nowa droga, ostrych krytyków.

- Kto wpływał na przebieg zmiany tej trasy? Jaki był udział pana posła Kosztowniaka z PiS-u z Radomia? Jaki był udział posła Suskiego? - pyta poseł PO Sławomir Neumann. - Czego oczekiwać od prezesa Kaczyńskiego? On ten układ chroni, on nic nie robi, żeby z tym układem walczyć - dodaje. Jego zdaniem, mamy do czynienia z "programem bezkarność plus".

Politycy PO domagają się informacji od ministra infrastruktury jeszcze na trwającym posiedzeniu Sejmu. Decyzja w tej sprawie ma zapaść we wtorek. - Trwa przygotowywanie wariantów, trwają konsultacje społeczne - informuje Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

"Buta i arogancja władzy". Wniosek do CBA w sprawie "układu radomskiego" Poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń złożył wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o kontrolę w sejmowym zespole do spraw budowy trasy S12, Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. CBA miałoby sprawdzić,...

Sprawa radomska

Kandydat PiS-u na prezydenta Radomia Wojciech Skurkiewicz nie wypowiada się "w tych sprawach". Sam Marek Suski posługiwał się określeniem "układ w rządzonym przez PO Radomiu" na lokalnej konwencji poparcia dla Skurkiewicza, jeszcze przed emisją materiału "Superwizjera" TVN.

- Czy w Polsce musi być tak, że jest układ, który wzajemnie się wspiera, że jest układ, który z wdzięczności dla siebie i swoich rodzin blokuje rozwój miast? Tu, w Radomiu, mamy taki właśnie układ w Platformie, trzeba z tym skończyć - mówił Suski 25 września.

Prezydentem Radomia jest obecnie Radosław Witkowski, poseł PO sejmu VI i VII kadencji. O reelekcję ubiega się teraz jednak bez poparcia PO, lecz z poparciem Komitetu Wyborczego Wyborców Radosława Witkowskiego Koalicja na Rzecz Zmian.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN