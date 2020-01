Mój syn Electrolux. Urzędnicy muszą powstrzymywać pomysły niektórych rodziców

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski chce zabronić marszałkowi Senatu wyjazdu do Brukseli. Oczekuje odwołania wizyty i szantażuje, że jeśli Grodzki wyjedzie, to zagra w drużynie Putina. Ale Bruksela to nie Moskwa. Na „Fakty” zaprasza Justyna Pochanke.

