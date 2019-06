01 czerwca 2019, 19:10

30 lat później

Szczególny album na 30. rocznicę. Jak zmieniła się Polska?

30 lat zmian, które część z nas ma w pamięci. Ale nawet najstarsi chętnie sięgają po zdjęcia, by porównać to, co było i co jest. Album 30-lecia mogą tworzyć także widzowie "Faktów" TVN.