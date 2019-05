"Cierpliwość przede wszystkim". Jak poradzić sobie z wieloraczkami?

We wtorek w Słupsku Jarosław Kaczyński zarzucił stacji TVN "wykreślenie słowa" z jego wypowiedzi. - Ani Oscary, ani Nobel, co podkreślam, a podkreślam dlatego, bo stacja TVN to jedno słowo jakby z mojej wypowiedzi wykreśliła, ani żadna sława, ani żadne inne osiągnięcia tutaj nikogo nie mogą uchronić przed odpowiedzialnością - powiedział prezes PiS. Odniósł się w ten sposób do swojej wypowiedzi z piątku, gdy zaproponował, by przyszła komisja zajęła się pedofilią nie tylko w Kościele. Odpowiadamy na zarzut Jarosława Kaczyńskiego. Poniżej przedstawiamy jego wypowiedź zamieszczoną w materiale "Faktów" TVN w sobotę 18 maja.

