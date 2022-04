Polacy robią zakupy przed świętami. "Z dnia na dzień to wszystko droższe jest"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował kolejny film w mediach społecznościowych. Kończy się on wezwaniem do europejskich przywódców, by całkowicie zrezygnowali z importowania rosyjskich surowców. W klipie wymieniono również państwa, które zdecydowały się na taki krok - to Litwa, Łotwa i Estonia. Później Ukraińcy dołączyli do tej listy także Polskę, choć rosyjski węgiel jest jeszcze do naszego kraju importowany.

