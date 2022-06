Tak źle nie było od 15 lat. "Ludzie nie mają dzisiaj zdolności kredytowej"

Uczniowie, którzy od 1 września zaczną szkołę średnią, będą musieli zmierzyć się z nowym przedmiotem. Historia i teraźniejszość zastąpi Wiedzę o społeczeństwie i choć do nowego roku szkolnego jest dużo czasu, a podręcznik do przedmiotu przechodzi procedurę dopuszczenia do szkół, to już wywołał kontrowersje.

»