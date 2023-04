Inflacja nie omija aptek. Leki podrożały nawet o kilkanaście procent w ciągu roku

W kampanii wyborczej kryzys w rolnictwie to temat numer jeden, a rząd winą za to obarcza Unię Europejską. Problem polega na tym, że w Komisji Europejskiej za rolnictwo odpowiada polityk związany z PiS-em: Janusz Wojciechowski. Poseł PSL Marek Sawicki przypomina: to my jesteśmy częścią tej mitycznej Unii i to nasze służby są za to odpowiedzialne.

