Jak wypocząć i nie zbankrutować?. "Teraz można znaleźć bardzo dobre okazje"

- Jesteśmy na razie na wyjeździe, bo nas stać. A może w przyszłości tylko do lasu po chrust nas będzie stać iść - mówi z uśmiechem pan Wojciech, turysta. Poczucie humoru na wczasach jest potrzebne. Zwłaszcza, gdy wokół ceny rosną.

Jak rozwiązać w Polsce problem przyspieszającej inflacji? Galopująca inflacja to od dawna nie jest jedynie problem ekonomistów i polityków, a każdego z... Rezerwacje w hotelach na weekend po Bożym Ciele zapełniają się niepokojąco wolno.

- Nie wygląda to za dobrze, jest to gdzieś na poziomie 70 procent (zapełnienia - przyp. red.). Rodziny mają mniejsze budżety. Pierwsza rzeczą jest to, że nie wyjeżdżamy, zostajemy w domu, albo oddalamy się mniej - mówi Robert Kozłowski, dyrektor hotelu "Logos" w Zakopanem.

Cen noclegów branża stara się nie windować, ale obniżać też już nie może. Starych kart menu w restauracjach utrzymać też się nie da. - Powstała nowa karta i te dania w nowej karcie są znacznie droższe niż w starej, ponieważ ceny żywności wzrosły naprawdę znacząco, nawet po 30 procent na niektórych produktach - tłumaczy Kamil Czajkowski, dyrektor hotelu "Sopot".

Moda na kempingi

Co robić, by jednak wyjechać, wypocząć, dać innym zarobić i nie zbankrutować? Gdy inni martwią się o obłożenie w długi weekend - pan Maciej przeciwnie. Odbiera telefony. Wcześniej głównie od zagranicznych gości, teraz coraz więcej turystów z Polski chce spędzić wolne na kempingu. - Dużo ludzi teraz na rowerach też przyjeżdża. Nawet z Zakopanego do nas goście przyjeżdżają na rowerach i pod namioty. I to jest wtedy najtańsza forma rekreacji. Ponieważ nie trzeba płacić za paliwo - wyjaśnia Maciej Surówka, właściciel kempingu "Clepardia" w Krakowie.

Państwo Piernikarczykowie, podróżnicy promujący w sieci polskie szlaki, tym mocniej radzą w tym roku postawić na przyrodę - zwiedzanie parków narodowych, piknikowanie i agroturystykę. - Agroturystyki w tym momencie w Polsce są bardzo ładnie przygotowane, często oferują nawet dodatkowe atrakcje - mówi Anna Piernikarczyk z portalu polskieszlaki.pl.

Może krótszy, trudniejszy w zaplanowaniu, ale wypoczynek wciąż może się udać.

- Teraz można znaleźć bardzo dobre okazje, zaplanować sobie urlop, a pamiętajmy, że Podhale to jest miejsce w górach, to jest wypoczynek, na który wcale nie musimy wydać wielu pieniędzy - przypomina Tymoteusz Mróz z Lokalnej Organizacji Turystycznej "Made in Zakopane".

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN