Koniec tułaczki, imigranci z "Sea-Watch 3" zeszli na ląd. "Mamy bezpieczny port"

Wicepremier Włoch z wizytą na Nowogrodzkiej. Matteo Salvini i Jarosław Kaczyński mają wspólne europejskie plany, ale Salvini to nie tylko eurosceptyk. To wielbiciel Putina i zwolennik ograniczenia unijnych funduszy dla naszej części Europy. To trudny sojusz - nie dla PiS-u, ale dla Polski.

