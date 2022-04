Hulajpołe. Połowa mieszkańców wyjechała, połowa została. "Nie mam gdzie uciec. Tu jest moje miejsce"

ATAK ROSJI NA UKRAINĘ. RELACJA NA ŻYWO NA PORTALU TVN24.PL

Mariupol niemal całkowicie przejęty przez Rosjan. Obrońcy usłyszeli ultimatum Rosjanie planują wielką ofensywę w Donbasie. To ma być decydujące starcie. Kreml postawił... Kontrolowane przez Ukraińców Hulajpołe znajduje się w zasięgu rosyjskiej artylerii. Rosjanie przeprowadzili w miejscowości ostrzał, który zniszczył kilka domów. Nikogo nie było w środku. Jeden z ukraińskich żołnierzy podejrzewa, że celem był budynek policji.

- Ranny został jeden z mieszkańców domu obok, gdy wypadły okna i poraniło go szkło - opowiada płk Iwan Arewsiew z ukraińskiej armii.

W miejscowości Hulajpołe ludzie szybko przyzwyczaili się do wojny. - Jak mamy się bać? Nie mam gdzie uciec. Tu jest moje miejsce. Ja uciekać nie będę - mówi jedna z kobiet.

Szkoła podstawowa w Hulajpolu była remontowana i miała być gotowa na 1 września. Nie będzie. Miejscowi powinni teraz obsiewać pola - nie zrobią tego. Cerkiew moskiewskiego patriarchatu została zniszczona.

Miasto widmo

Hulajpołe to miasto widmo. Mieszkańcy, którzy jeszcze nie uciekli, żyją w schronach. W jednym z nich - bez prądu - mieszka 27 osób. Jest ciemno i wilgotno, ale bezpiecznie. - Chata cała, ale żyjemy teraz tu. Chodzi o bezpieczeństwo - wyjaśnia jeden z mężczyzn. Ludzie ze schronów wychodzą tylko, by przygotować jedzenie. Bez wolontariuszy umarliby z głodu.

78-letnia Lidia Iwanowa do wojny się nie przyzwyczaiła. - Jak długo można tak żyć, jak ciągle strzelają i nas bombardują? - pyta. Kobieta twierdzi, że ma za dużo lat, by uciekać. - My żeśmy ich tu nie zapraszali. Żyliśmy spokojnie, pokojowo. Niczego nam nie brakowało. Żyliśmy normalnie. Po co tu przybywają? Żeby nas wyzwalać? - dodaje Lidia Iwanowa.

Na początku wojny kolumna rosyjskich czołgów wjechała do miasta, ale została z niego wyparta. Wojna zawitała do miejscowości Hulajpołe na początku marca 2022 roku. Najpierw wypadły szyby z okien, potem zabrakło prądu i gazu. Z miasta wyjechała ponad połowa mieszkańców, ale wciąż są tam ludzie, którzy nie zamierzają uciekać.

Autor: Paweł Szot / Źródło: Fakty TVN