"Henio dokonywał rzeczy niebywałych", "to luka nie do zapełnienia". Pożegnanie Henryka Wujca

We wtorek na północy, północnym-wschodzie i wschodzie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 mm oraz burzami. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 24 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach osiągający prędkość do 80 km/h.

