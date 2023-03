Greenpeace ostrzega, że Odrze znowu grozi zatrucie. Wskazują winnych: kopalnie

Odra wpływa na Górny Śląsk jako rzeka pierwszej klasy czystości, a wypływa jako ściek. Trafia do niej skrajnie zasolona woda z kopalń. To dlatego latem zeszłego roku w Odrze - zdaniem Greenpeace - zakwitły tzw. złote algi, które zabiły setki ton ryb. Eksperci Greenpeace alarmują, że sytuacja może się powtórzyć. Proponują, żeby kopalnie odsalały swoje ścieki.

Odra znowu zasolona. "Parametry tej wody były ponad normę" Odra znowu jest zasolona, być może nawet bardziej niż latem. Grozi nam powtórka katastrofy,... Działacze Greenpeace Polska przeprowadzili eksperyment i odparowali litr wody z kopalnianych wyrobisk. Udało im się napełnić trzy fiolki uzyskaną w ten sposób solą. Każdego roku miliony litrów takiej solanki trafiają z polskich kopalń do polskich rzek. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Greenpeace wynika, że najgorsze kopalniane ścieki są sześć razy bardziej słone niż woda w Bałtyku.

Naukowcy twierdzą, że to jest powód katastrofy ekologicznej w Odrze - bo słona woda to wymarzone środowisko dla złotych alg, które zatruły rzekę.

- Odra i Wisła, jak dopływają do Górnego Śląska, są rzekami pierwszej klasy czystości, jeśli chodzi o zasolenie. To są tak naprawdę czyste górskie rzeki. Poniżej Górnego Śląska zamieniają się, powiem wprost, w ścieki - informuje prof. Leszek Pazderski, ekspert Greenpeace Polska.

Kłodnica to dopływ Odry i to tam już wiosną ubiegłego roku zauważono pierwsze śnięte ryby. Z wykresu przedstawionego przez Greenpeace wynika, że zasolenie rzeki zmienia się kilkukrotnie po tym, jak wpadają do niej ścieki z kopalni Ruda. Latem, gdy wody w korytach rzek będzie mniej, sytuacja jeszcze się pogorszy.

- Nie dość, że w lecie możemy mieć powtórkę tego, co się wydarzyło w zeszłym roku, czyli Odra znowu może zacząć nam wymierać, kiedy temperatury się podniosą i kiedy poziom wody opadnie, ale sytuacja może się także powtórzyć w Wiśle - zaznacza Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska.

Apel do władz

- Konieczne jest, żeby spółki górnicze korzystały z dostępnych nowoczesnych metod odsalania ścieków, które zrzucają do rzek - podkreśla dr Małgorzata Pazderska-Szabłowicz, ekspertka Greenpeace Polska.

Tuż po katastrofie rząd zapowiadał specustawę, która miała zapobiegać podobnym problemom w przyszłości.

- Jedynym działaniem, które my widzimy, jeśli chodzi o ratowanie na przyszłość sytuacji, to jest bezwzględne poprawienie infrastruktury i polepszenie jakości ścieków poprzez inwestycje - mówił w sierpniu ubiegłego roku minister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Teraz minister zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z planem. - Wszystko wiąże się z procesem inwestycyjnym. My jesteśmy już gotowi ze specustawą odrzańską - mówi.

Ustawy wciąż jednak nie ma. Na posiedzeniu parlamentarnego zespołu dróg wodnych, który obradował w Senacie, nie było przedstawicieli rządu.

- Jakieś wnioski chcieliśmy z tego wyciągnąć i zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby taka katastrofa się nie powtórzyła. Przyjechali ludzie z całej Polski, po 500 kilometrów, a z Warszawy, z ministerstwa, czy z Wód Polskich, nie ma nikogo - zwrócił uwagę Wadim Tyszkiewicz, senator niezależny.

Latem ubiegłego roku z Odry wyłowiono 360 ton śniętych ryb.

