Polscy górnicy mają dość. "Będziemy wychodzić na ulice"

Górnicy z kopalni "Pokój" grożą protestami. Obawiają się likwidacji To próba likwidacji kopalni - tak o wstrzymaniu inwestycji w wydobycie węgla mówią związkowcy z... Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej wstrzymają wydobycie. Na razie na dwie godziny.

- Na 17 lutego przewidzieliśmy dwugodzinny strajk ostrzegawczy. 25 lutego przeprowadzenie referendum strajkowego wśród załóg i 28 lutego duża manifestacja w Warszawie - mówi Rafał Jedwabny z Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień'80".

Do akcji przystąpiły wszystkie związki zawodowe działające w firmie.

- Co dało się wywalczyć przez te lata, żeśmy wywalczyli. Teraz przyszedł kres tego wszystkiego i będziemy wychodzić na ulice - mówi Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej "Solidarności".

Górnicy walczą o podwyżki i wsparcie dla branży. Najwyższa Izba Kontroli zarzuca władzom Polskiej Grupy Górniczej kreatywną księgowość. Grupa ma kłopoty z płynnością finansową. Druga górnicza spółka, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa, sięga po rezerwy finansowe, a jej akcje w ciągu dwóch lat potaniały pięciokrotnie.

- Zmarnowaliśmy czas koniunktury, zmarnowaliśmy cztery lata i zmarnowaliśmy miliardy złotych podatników, które zostały dołożone, wpompowane w górnictwo - mówi poseł Wojciech Saługa z Platformy Obywatelskiej.

"Nie jesteśmy w stanie wprowadzić embarga"

Andrzej Duda apeluje do górników o wsparcie. "Oni mają swoje możliwości oddziaływania" Prezydent w Katowicach zaapelował o to, by górnicy i ludzie ze Śląska i Zagłębia wsparli rząd w... Do Polski wciąż jadą wagony z węglem zza granicy. Przede wszystkim ze wschodu. W 2018 roku import węgla był rekordowy i wyniósł prawie 20 milionów ton. W tym ponad 13 milionów ton z Rosji. Od stycznia do września 2019 roku zza granicy sprowadzono ponad 12 milionów ton tego surowca. Dwie trzecie to węgiel rosyjski.

- W tym roku spółki Skarbu Państwa nie sprowadzą ani tony węgla. Sprowadzą je podmioty prywatne, to węgiel, do ciepłowni. Niestety, mamy wolny rynek i nie jesteśmy w stanie wprowadzić embarga - wyjaśnia Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Polski węgiel jest droższy i często gorszej jakości. - Wprowadzimy zakaz używania węgla tańszego, importowanego. Zapłacimy za to wszyscy wyższe rachunki za prąd. No więc ministra widocznie to w tej chwili nie interesuje - komentuje ekonomista profesor Witold Orłowski.

Frustracja górników rośnie

"Nasz węgiel leży na zwałach, a rosyjski węgiel jest spalany". Górnicy zapowiadają protesty Górnicy ostrzegają rząd i grożą blokadą przejść granicznych, bo na hałdach leżą tony polskiego... Realny jest jeszcze jeden scenariusz.

- Spółki Skarbu Państwa będą kupowały węgiel od jakiegoś podmiotu pośredniczącego, a będzie to de facto węgiel z importu. Czyli nie będą go same importowały, ale będą to robić przez pośredników. No jest to takie trochę mydlenie oczu - uważa Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka z portalu biznesalert.pl.

Frustracja górników rośnie, ale rząd wciąż liczy na dialog.

- Elementem negocjacji są zawsze różne formy nacisku na każdą ze stron. Traktujemy to jako rzecz normalną - zapewnia Łukasz Wróblewski, rzecznik prasowy Ministerstwa Aktywów Państwowych.

W polskich kopalniach pracuje ponad 83 tysiące górników. Od lat branża balansuje między rentownością a bankructwem.

Autor: Paweł Szot / Źródło: Fakty TVN