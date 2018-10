Ambasador USA w Muzeum POLIN. "Mam nadzieję, że będzie częstym gościem"

Jest dziewięć do sześciu dla Koalicji Obywatelskiej w walce o władzę w województwach. I jeden wielki znak zapytania. To Dolny Śląsk. Z oficjalnych wyników wyborów wynika, że w większej części kraju Koalicja Obywatelska będzie rządzić z PSL. PiS zyskało i będzie rządziło w co najmniej sześciu sejmikach.

