Gigantyczne podwyżki władz Portu Gdynia. "Wiedzą, że już niebawem ich czas się skończy"

Rosjanie próbują przekonywać, że to było zaniedbanie, i że w bazie na Krymie wybuchły pociski. Nikt im nie wierzy, bo to Ukraińcy mieli ostrzelać Krym wzbudzając panikę u rosyjskich turystów i zaniepokojenie wojskowych. Do tej pory Ukraina nie miała broni, by przesunąć front wojenny na Krym.

