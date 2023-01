Tajemniczy nurkowie w pobliżu krytycznej infrastruktury. "Jedna osoba mi powiedziała, że jest z Kolumbii"

Gazowe cuda cenowe mogą zastanawiać. Jak to jest, że ceny spadają w hurcie, a dostawcy sprzedają dalej po wysokich cenach? Najpierw należąca do Orlenu spółka przekonywała, że to, co się na giełdach dzieje, może nie mieć bezpośredniego wpływu na poziom cennika, bo polityka cenowa kształtowana jest z wyprzedzeniem. Wieczorem PGNiG ogłosiło 19 procent obniżki.

