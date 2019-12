"Zgwałcił mnie ksiądz Michał L. dwukrotnie, ale w tej sprawie jest więcej osób, które zadawały mi ból"

Pani Agnieszka miała 17 lat, kiedy miał zgwałcić ją ksiądz. To było osiem lat temu. Dopiero gdy próbowała popełnić samobójstwo, o sprawie dowiedziała się jej rodzina. Ksiądz Michał przenoszony był kilkukrotnie. Spędził ponad rok w specjalnym ośrodku poprawczym dla duchownych. Z akt sprawy wynika, że władze kościelne uznawały go za księdza łamiącego celibat. Właśnie rusza proces duchownego. Prokuratura mówi, że dowody winy są "bardzo mocne".

Osiem lat temu pani Agnieszka miała 17 lat, a ksiądz Michał był dobrym znajomym rodziny dziewczyny i wikarym w jej parafii blisko centrum Gdańska.

Dziś ksiądz Michał jest oskarżony o dwukrotny gwałt na młodej dziewczynie. Do sądu został doprowadzony z aresztu.

- Dowody są bardzo mocne. Mamy bardzo dużo dowodów z przesłuchań świadków i również opinie biegłych psychologów - informuje Magdalena Standerska z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.

"Góra go blokuje"

Sąd utajnił proces, by chronić pokrzywdzoną. Pani Agnieszka została oskarżycielem posiłkowym. Zarzuca księdzu i jego przełożonym, że ją skrzywdzili i chronili sprawcę.

Ksiądz Michał miał grozić dziewczynie, gdyby ta doniosła policji. Dopiero gdy pani Agnieszki próbowała popełnić samobójstwo, o sprawie dowiedziała się jej rodzina. - Proboszcz powiedział, że chciałby nam pomóc, ale góra go blokuje - wspomina pani Agnieszka.

Potem miał być telefon matki do ówczesnego biskupa pomocniczego gdańskiej archidiecezji Ryszarda Kasyny. - Można powiedzieć, że się wystraszyli, i po około tygodniu (ksiądz Michał - przyp. red.) został przeniesiony do innej parafii - twierdzi pani Agnieszka.

Biskup Kasyna w rozmowie z "Faktami" TVN powiedział, że sprawy nie kojarzy, ale gdyby padło oskarżenie o gwałt, to by ją zapamiętał i zareagował.

Działania przełożonych

Ksiądz Michał przenoszony był kilkukrotnie. Spędził ponad rok w specjalnym ośrodku poprawczym dla duchownych. Z akt sprawy wynika, że władze kościelne uznawały go za księdza łamiącego celibat, a nie gwałciciela.

- Nie sądzę, żeby to było zamiatanie pod dywan. Nie wiem, co przełożeni księdza wiedzieli o tej sprawie. I ja również mam wątpliwości, co w tej sprawie się rzeczywiście stało - twierdzi Janusz Masiak, obrońca księdza Michała L.

Wątpliwości władz kościelnych zniknęły, gdy rok temu sprawę gwałtu zgłosił prokuraturze inny duchowny. Pani Agnieszka została przesłuchana przez komisję kościelną.

Parafianie w szoku

Ksiądz Michał został w maju zawieszony przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Potem został aresztowany. Parafianie księdza są zaskoczeni.

- Jezus, Maria! To jest szok dla mnie! Ale dlaczego tego nikt nie powie głośno? Tylko wszystko jest tajniaczone - komentuje Grażyna Kacprzycka, parafianka z Rumi.

Pełnomocnik pani Agnieszki będzie chciał domagać się dla niej zadośćuczynienia za poniesione krzywdy. - Będziemy wnioskować o pół miliona - zdradza. - Od księdza - dodaje.

Sama pokrzywdzona chce, by duchowny poszedł do więzienia i już nikogo nie krzywdził. - Najbardziej zależy mi na tym, żeby ktoś widział we mnie ofiarę, a nie wroga Kościoła - mówi kobieta.

Autor: Jan Błaszkowski / Źródło: Fakty TVN