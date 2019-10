12 października 2019, 19:10

Z wielbłądem przez świat

Wyjątkowa misja 22-letniej Francuzki zaprowadziła ją do Polski

22-letnia Francuzka wykupiła z cyrku wielbłąda, by odprowadzić go do Mongolii, skąd zwierzę pochodzi. Tak, odprowadzić. Francuzka Edmée Mommeja wyruszyła w trasę przez Europę i Azję. Kilka dni temu doszła do Polski. Wywołała u nas sensację. Usłyszała słowa wsparcia. Ona sama mówi, że zwierząt nie powinno się męczyć, lecz dać im żyć na wolności.