Ta choroba może powodować nieodwracalne uszkodzenia u dziecka w okresie płodowym

Fenyloketonuria to poważna choroba. U kobiet w ciąży może spowodować nawet uszkodzenie mózgu dziecka, ale nie musi, a zdrowa córka pani Sandry jest tego przykładem. Kluczem do sukcesu jest specjalna dieta.

CBA zabrało dokumentację medyczną pacjentek z gabinetu ginekologicznego. "To pokłosie wyroku TK" Agenci CBA weszli do gabinetu ginekologicznego w Szczecinie i zabrali stamtąd dokumentację... Oliwka urodziła się 13 miesięcy temu całkiem zdrowa. To ogromny sukces, bo matka dziewczynki cierpi na fenyloketonurię. Ta choroba matki może powodować nieodwracalne uszkodzenia u dziecka w okresie płodowym. - Wiedząc, jaka jest nasza sytuacja, nie naciskałem żony w żaden sposób na potomstwo. Przyszedł piękny dzień. Żona powiedziała: "mężu, kocham cię, dam radę, chcę mieć z tobą dziecko". Ja sobie pomyślałem w duchu, że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jej w tym pomóc - opowiada Marcin Sobczak, ojciec Oliwii.

Udało się. Dziecko urodziło się zdrowe, ale pani Sandra musiała w ciąży stosować odpowiednią dla siebie i dziecka dietę. - Miałam bardzo ograniczone możliwości żywieniowe. Każdy produkt musiałam ważyć, wyliczać białko, fenyloalaninę, energię. Było ciężko - mówi Sandra Sobczak, mama Oliwii.

Dramatyczne dane

Dane są dramatyczne. Każdego roku aż połowa wszystkich dzieci od matek z fanyloketonurią rodzi się z różnego rodzaju wadami i opóźnieniami psychicznymi - także z małogłowiem. A to dlatego, że matki nie stosowały odpowiedniej diety w ciąży, choć wiedziały, że są chore. - Panie z fenyloketonurią nie powinny zachodzić w nieplanowane ciąże. One muszą być przygotowane metabolicznie do tego, żeby zostać mamami zdrowych dzieci - wyjaśnia profesor Maria Giżewska, konsultantka wojewódzka w dziedzinie pediatrii metabolicznej z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 1 w Szczecinie.

Ignaś urodził się dziesięć miesięcy temu. Matka też ma fenyloketonurię, ale wiedząc o tym, zachowywała specjalną dietę, była pod opieka lekarza, a do tego pomagał jej mąż. - To jest bardzo duże szczęście mieć taką świadomość, że można pokonać coś, co wygląda na bardzo straszne. Nie jest to łatwe, ale nie taki diabeł, jak go malują - zapewnia Michał Walczak, tata Ignacego.

Apel specjalistów

Fenyloketonuria to choroba mataboliczna, która może zniszczyć życie dziecka, kiedy nie jest rozpoznana. W Polsce wykonuje się na jej obecność badania u wszystkich trzydniowych noworodków. Dlatego wszystkie potencjalne matki wiedzą o tym, że są chore. Jak podkreśla profesor Maria Giżewska, ważne, żeby każda kobieta w Polsce, która jest chora na fenyloketonurię, nie zapominała o zagrożeniu zespołem fenyloketonurii matczynej i zgłosiła się do jednego z dziesięciu ośrodków w naszym kraju.

Tam, przed zajściem w ciążę, przyszłe mamy zyskają odpowiednią opiekę i dużą szansę na urodzenie pięknych i zdrowych dzieci.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN