13 września 2022, 19:09

Tracimy miliony

Eurodeputowany PiS wprost pyta, jak anulować KPO. "Jaka jest procedura?"

Komisja Europejska wciąż potrąca kary ze środków należnych Polsce. To jedna cena, jaką płaci Polska za to, że rząd nie chce naprawić sądownictwa dla dobra nas wszystkich. Druga cena to brak środków z funduszu odbudowy. Politycy Zjednoczonej Prawicy coraz głośniej wyrażają niechęć do brania pieniędzy od UE. Eurodeputowany PiS Bogdan Rzońca wprost zapytał komisarza UE, jak można z nich zrezygnować.