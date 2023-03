Powstał specjalny zespół do spraw endometriozy. "Historyczny moment"

Najlepsi lekarze specjaliści, pacjentki i urzędnicy Ministerstwa Zdrowia są w powołanym zespole do spraw endometriozy. To nadzieja dla dwóch milionów pacjentek czekających na diagnozę i leczenie. Problem został nareszcie potraktowany poważnie, także dzięki reportażom "Faktów" i TVN24.

To prezent na Dzień Kobiet dla co najmniej dwóch milionów Polek. - Wczoraj podpisałem powołanie tego zespołu - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, a na myśli ma zespół, który zajmie się chorobą, na którą cierpi jedna na dziesięć kobiet. - Czekaliśmy na ten zespół, długi czas się o tym mówiło - przyznaje doktor Ewa Milnerowicz-Nabzdyk, ginekolożka, członkini ministerialnego Zespołu do Spraw Endometriozy. - Historyczny moment dla kobiet chorych na endometriozę w Polsce - dodaje Lucyna Jaworska-Wojtas, prezeska Fundacji "Pokonać Endometriozę", członkini ministerialnego Zespołu do Spraw Endometriozy.

Doświadczeni lekarze i lekarki, pacjentki oraz urzędnicy - wszyscy razem mają pracować w powołanym właśnie przez ministra zdrowia zespole. - Celem tego zespołu jest po prostu wypracowanie metod diagnostyki i leczenia - dodaje Adam Niedzielski.

O to od lat walczyły pacjentki. Pomagała w tym również redakcje "Faktów" TVN i TVN24. Nasz reportaż pokazał dramatyczną sytuację kobiet chorych na endometriozę, czyli chorobę, w której tkanka z macicy porasta inne narządy wewnętrzne, powodując ogromny ból. Jego tytuł - "Taka Twoja Uroda" - stał się hasłem jednoczącym tysiące Polek, cierpiących z powodu bólu oraz braku właściwego leczenia. - Ten system trzeba stworzyć, bo tego systemu w Polsce nie ma, a potrzeby są bardzo duże - mówi Lucyna Jaworska-Wojtas.

Dziś średni czas od wystąpienia pierwszych objawów do postawienia właściwej diagnozy to osiem do dziesięciu lat. - Często kobiety z endometriozą trafiają do przypadkowych ośrodków, które nie mają doświadczenia, które - niestety - nie leczą według najnowszych wzorców - przyznaje profesor Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, członek ministerialnego Zespołu do Spraw Endometriozy.

Polscy naukowcy dokonali przełomu w diagnozowaniu endometriozy To przełomowe odkrycie, punkt zwrotny w diagnozowaniu endometriozy. Stoją za nim naukowcy z... Zespół, wzorem sprawdzonych rozwiązań zachodnich, chce stworzyć system ośrodków leczenia endometriozy rozmieszczonych w całym kraju. - Ten system referencyjności jest jedynym, najlepszym rozpoznaniem, żeby odpowiednie pacjentki trafiały do odpowiednich lekarzy - zapewnia doktor Ewa Milnerowicz-Nabzdyk.

- (System - przyp. red.) pomógłby w szybszej diagnostyce, bo to jest kluczem i w kompleksowym leczeniu - zaznacza doktor Mikołaj Karmowski, ordynator Oddziału Ginekologii Małoinwazyjnej i Centrum Leczenia Endometriozy "Medicus Clinic", członek ministerialnego Zespołu do spraw Endometriozy.

Trzeba będzie też zmierzyć się z niedofinansowaniem leczenia endometriozy. Leczenia zarówno operacyjnego, jak i lekami. - Kolejną sprawą jest wystarczająca refundacja leków, które pacjentki muszą przyjmować, a tych leków jest cała gama - podkreśla doktor habilitowany Tomasz Marjańskiz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, członek ministerialnego Zespołu do Spraw Endometriozy.

Nowo powołany zespół będzie miał sporo pracy. Ale jest dla kogo pracować. Marzec to miesiąc świadomości endometriozy. Z tej okazji w Sejmie została przygotowana specjalna wystawa. I to w Sejmie propozycje wypracowane przez nowy zespół będą musiały ostatecznie znaleźć akceptację.

