Rzecznik rządu, minister, marszałek Sejmu. "Nie ma już krótkiej ławki PiS, jest tylko taboret, na którym siedzi Witek"

Nie odpowiadał na pytania i nie udzielał wywiadów. Nie dopuszczał do dyskusji, posłom wyłączał mikrofon, a niepokornych karał finansowo. Zamknął korytarz, by nikt nie podchodził do jego gabinetu i poruszał się w otoczeniu Straży Marszałkowskiej. Marek Kuchciński trafi do historii polskiego parlamentaryzmu.

