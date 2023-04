Została wywieziona z getta w drewnianej skrzynce. "To działo się jeszcze niedawno"

Po tylu latach jedyne, co nie ulega wątpliwości, to fakt, że Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. W śledztwie popełniono więcej błędów, niż udało się odnaleźć tropów prowadzących do wyjaśnienia sprawy. W najnowszym materiale "Superwizja" TVN opowiadają o tym matka zaginionej i policjanci, którzy znają kluczowe hipotezy śledcze. Reportaż "Co mówi nam telefon Iwony Wieczorek?" można obejrzeć w TVN24 GO.

»