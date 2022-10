Jest mniej wydajny, bardziej szkodliwy i może uszkodzić piec. Eksperci odradzają palenie węglem brunatnym

Węgiel brunatny wraca na salony, a także do kuchni, na podwórka i ulice. Wcześniej był zakazany w domowym użytku, teraz, zgodnie z prawem, oferuje go klientom Grupa PGE. - Kopalnia Bełchatów i Kopalnia Turów uruchamiają sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych - przekazała Sandra Apanasionek z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Pan Leszek, który od tygodni próbuje bez powodzenia kupić węgiel kamienny, nie myślał o paleniu brunatnym, ale dziś zastanawia się. - Cofamy się. Jednak to środowisko mocno podupadnie. Mam u siebie w domu czujnik i z ciekawości będę obserwował te wyniki, co się dzieje w tym roku - mówi Leszek Jędrzejczyk.

Dotąd za palenie w domu węglem brunatnym groziła półmilionowa grzywna albo nawet więzienie. - Powodem, dlaczego węglem brunatnym nie można było palić w domach, jest to, że to jest paliwo, które ma bardzo wysoką zawartość siarki, dużo większą niż węgiel kamienny, kilkukrotnie więcej rtęci niż węgiel kamienny, czyli bardzo toksycznego pierwiastka - wyjaśnia Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Tańszy, szkodliwszy, mniej wydajny

- Nie ukrywam, że sprawy węgla brunatnego nie zgłębiałem, jego szkodliwości. Wiem, że są wielkie kopalnie i wielkie elektrownie - w tym największa w Europie elektrownia w Bełchatowie, że to się pali, to się dymi. Jakoś ludzie tam żyją - komentował w Puławach prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Domowe kominy nie mają jednak filtrów, które zatrzymałyby trucizny, więc będą je wdychać domownicy i sąsiedzi.

Węgiel brunatny jest czymś pomiędzy torfem a węglem kamiennym. Jest wilgotny. Woda może stanowić połowę jego masy. Ceny węgla brunatnego w kopalniach PGE zaczynają się od niecałych 200 złotych za tonę, lepszy kosztuje 500. Za węgiel kamienny trzeba zapłacić dużo więcej.

Węgiel brunatny ma też mniejszą wartość opałową. Trzeba go kupić więcej i częściej do pieca dokładać. Dodatkowo można uszkodzić piec. - Dwuipółkrotnie więcej węgla brunatnego trzeba spalić, aby uzyskać ten sam efekt, co z węglem kamiennym. Znacznie więcej wody w sobie zawiera, co może mieć wpływ na korozję, jeżeli chodzi o wnętrze pieca - wyjaśnia doktor Maciej Zajączkowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jednak posłowie dopuścili go do domowego użytku pod koniec września - głosując za czasowym zawieszeniem zakazu. Węglem gorszej jakości można palić do kwietnia 2023 roku. - Myślę, że to będą incydentalne sytuacje, ekstraordynaryjne. Raczej zakładam, że dla wszystkich starczy tradycyjnego węgla - mówi poseł Marek Ast z PiS.

Numer telefonu, pod którym można zamawiać węgiel brunatny, jest przeciążony.

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN