Dyskietki wciąż mają swoich użytkowników

Póki Polska nie wykona wszystkich rzeczy, do których została zobowiązana przez sąd, będą naliczane kary - to komunikat z Unii Europejskiej po złożeniu przez rząd wniosku o wstrzymanie naliczania kar. Wiadomo też, że póki Polska nie naprawi praworządności, to nie dostanie miliardów euro z KPO. Tym bardziej, że wciąż nie złożyła wniosku.

