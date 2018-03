Dyrektorzy muzeów Auschwitz i POLIN na celowniku hejterów. "Niespotykana skala"

- Ja nie uważam, że my wchodzimy do polityki. To polityka wchodzi do nas - mówi Joanna Fikus, dyrektor Działu Wystaw Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

- Staramy się ludziom tłumaczyć, że pewne rzeczy są niedopuszczalne, że pewnych zwrotów nie można używać i tak rozumiem przesłanie tej wystawy. To nie jest wystawa polityczna, tylko edukacyjna - dodaje.

Wystawa "Obcy w domu" z okazji rocznicy Marca'68 cofa nas o 50 lat do Polski, z której komunistyczna władza i antysemicki język propagandy wypchała z kraju blisko 13 tysięcy polskich Żydów. Na wystawie prezentowane są wspomnienia marcowych emigrantów, ale również współczesne anonimowe cytaty polityków i komentatorów oraz listy do ambasady Izraela. Oto fragmenty niektórych z nich: "Nasze Rodziny Was ratowały. Wam teraz hańba", "parch Żydowski to zawsze będzie parch", "nie właźcie do obcych państw", "nie przekłamujcie żydki historii".

- Mówimy o tym jak niebezpieczny i krzywdzący dla ludzi jest taki język pogardy, niechęci i nienawiści - tłumaczy Joanna Fikus.

Senatorowie PiS: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN stało się narzędziem politycznym "Można odnieść wrażenie, że muzeum POLIN stało się narzędziem politycznym, zatracając zupełnie znamiona instytucji, mającej pełnić funkcje społeczne i prezentować obiektywny przekaz" - napisali w oświadczeniu wydanym w czwartek senatorowie Prawa i...

"Niebezpieczny język"

Za to zestawienie historii i współczesności wokół Marca'68, wystawę "Obcy w domu" skrytykowało dwóch senatorów PiS-u - Artur Warzocha i Rafał Ślusarz. - Jakie kroki zamierza minister kultury i dziedzictwa narodowego podjąć w tej sprawie w celu zakończenia tej szkalującej Polskę debaty - pytał Artur Warzocha.



Senatorowie apelowali o interwencję do ministra również w sprawie historycznych i publicystycznych dyskusji, które w temacie wydarzeń marcowych organizuje muzeum. - Muzeum POLIN stało się narzędziem politycznym, zatracając zupełnie znamiona instytucji mającej pełnić funkcje społeczne i prezentować obiektywny przekaz - argumentował Warzocha.



Historycy bronią swojego prawa do debaty, analizy i wyciągania wniosków, które w tej trudnej dla Polaków historii powinny być ostrzeżeniem. - To właśnie połączenie podobieństw i różnic nam najwięcej mówi - podkreślał w "Faktach po Faktach" dyrektor muzeum POLIN Dariusz Stola.

Fala hejtu

- Wcale nie trzeba mieć monopartyjnej dyktatury komunistycznej, żeby mieć falę nienawiści antyżydowskiej w miejscu najbardziej demokratycznym, czyli w internecie - dodaje Stola.



To fala, która od tygodni uderza też w dyrektora muzeum Auschwitz-Birkenau. W obronie Piotra Cywińskiego stanął jego brat. - W ciągu ostatnich 12 lat to jest na niespotykaną skale wygenerowany atak - zauważa Paweł Cywiński i dodaje, że "z nacjonalistycznych pobudek pojawia się bardzo wiele komentarzy nawołujących do zawładnięcia tą pamięcią z perspektywy Polski".



- Mój brat temu nie tyle próbuje się przeciwstawić, ale próbuje dbać, pielęgnować tę pamięć ludzkości, pamięć wszystkich ofiar - tłumaczy Paweł Cywiński.

Także władze muzeum w byłym niemieckim obozie zagłady próbują walczyć z lawiną kłamstw, półprawd i manipulacji, które w sprawie muzeum pojawiają się publicznie, poprzez publikację rzeczowych informacji.



W poniedziałek w Muzeum Żydów Polskich odbędzie się kolejna debata. Tym razem o mowie nienawiści i propagandzie w mediach.

Pokolorowała zdjęcia 14-letniej więźniarki Auschwitz. Jej historia głęboko wzrusza Muzeum Auschwitz-Birkenau opublikowało pokolorowane zdjęcia jednej z więźniarek, 14-letniej Czesławy Kwoki. "To nie wróci tym dzieciom życia, ale uhonoruje je w jedyny możliwy sposób: zachowując pamięć o nich" - napisała jedna z internautek....

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN