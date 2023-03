Dyrektor Lasów Państwowych otwarcie agituje na rzecz prawicy. "Jesteśmy gotowi, żeby wygrać"

W czwartek pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie rozpogodzeniami. Na przeważającym obszarze kraju, poza Polską południowo-wschodnią, słabe opady deszczu do 2 mm. Jedynie na Wybrzeżu silniejszy opad (do 5 mm) - ryzyko słabej burzy. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północy do 20 stopni Celsjusza na południu Polski. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie w porywach dość silny (do 50 km/h).

