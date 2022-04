DVB-T2 - nowy standard telewizji naziemnej w Polsce. Trzeba mieć odpowiedni sprzęt

W sobotę pochmurno z rozpogodzeniami. Na wschodzie i na południu Polski okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 3 mm, w górach śniegu do 3 cm. Opady po południu zanikające. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50 km/h.

