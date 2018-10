Drobne incydenty i tłumy w lokalach. Polacy wybierają samorządy

Władimir Putin pokazuje jak osobiście kieruje rosyjskim odpowiednikiem słynnej amerykańskiej "bestii". To była kwestia ambicji, by prezydent Rosji jeździł opancerzoną limuzyną rodzimej produkcji, a nie kupowaną na Zachodzie. Teraz Putin zaprezentował ją przywódcy Egiptu. Nie po to by ją sprezentować, lecz by zacząć zarabiać na sprzedaży podobnych.

»