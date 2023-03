Donald Tusk: jestem gotów rozmawiać z Kaczyńskim o warunkach jego kapitulacji

Szans na debatę Donald Tusk kontra Jarosław Kaczyński nie ma, bo prezes PiS jej nie chce. Można za to porównać to, jak wyglądają ich wystąpienia publiczne. Lider PO uczestniczy w spotkaniach otwartych i odpowiada na trudne pytania. Jarosław Kaczyński trudnych pytań nawet nie usłyszy, bo spotkania z nim są zamknięte, a udziela się tylko w przyjaznych mu mediach.

Tak się różnią dwie wizje demokracji i dwa style uprawiania polityki. - Będę naprawdę bardzo wdzięczny, jeżeli chodzi o spotkanie z panią redaktor, ale także o inne spotkania w tych mediach publicznych właśnie, bo z innymi jest pewien kłopot - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem.

Donald Tusk zorganizował konferencję prasową, na której padły konkretne pytania o aresztowanie Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. - Był dla mnie zawsze wzorem osobistej przyzwoitości i uczciwości, ale ja nie komentuję kwestii, które są w dyspozycji sądu i prokuratury - powiedział lider PO.

W trakcie rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim - w rządowych mediach - nie padły konkretne pytania o aferę mailową rządu PiS czy o aferę willa plus Przemysława Czarnka. Jarosław Kaczyński najwięcej mówił o bezprawiu w Unii Europejskiej. Donald Tusk za to mówił o bezprawiu w Polsce. - Sprawcami tego są solidarnie: prezydent Duda, prezes Kaczyński, minister Ziobro - ocenił Tusk.

- Poziom korupcji elit europejskich, powiedziałbym, jest bardzo znaczący, bardzo wysoki i różnego rodzaju akcje, także te przeciw nam, przeciwko Polsce, były po prostu robione za pieniądze - ocenił Jarosław Kaczyński.

Donald Tusk wiele złego usłyszał od kobiet, które się czują pokrzywdzone PiS-owskim programem "Mieszkanie plus". W czasie spotkań dobrze mówi o Unii i słyszy o niej też dużo dobrego.

U Jarosława Kaczyńskiego wyłania się jednak inna wizja. - Takie wyobrażenie niektórych naszych rodaków, często ludzi dobrej woli, o Unii Europejskiej jako takiej dobrej organizacji, takim niemalże tatusiu, który będzie wspierał, to jest wyobrażenie godne niemowlaka - stwierdził prezes PiS.

Spotkania zamknięte, spotkania otwarte

Jarosław Kaczyński ma teraz przerwę w kampanii z powodów zdrowotnych.

Żeby pokazać, co się przez lata w tym pojedynku dwóch liderów zmieniło, warto się zatrzymać w Pabianicach, gdzie obaj byli podczas kampanii. Setki policjantów, nawet z użyciem dronów, czuwało nad Jarosławem Kaczyńskim, który ma jeszcze prywatną ochronę, też opłacaną z pieniędzy wszystkich podatników.

- Jakby przyjąć tę normę, czyli powiedzmy półtora policjanta na jednego uczestnika spotkania, wyobraźcie sobie, co by się działo w Pabianicach. Byłoby naprawdę niebiesko - ocenił podczas spotkania w Pabianicach Donald Tusk.

Przed miejscem wystąpienia Donalda Tuska też była grupa protestujących. Były poseł PiS Krzysztof Ciebiada narzekał, że nie może wejść, ale nie mówił prawdy, bo mógł wejść. Co więcej - to on organizował spotkanie Jarosława Kaczyńskiego - też w Pabianicach - na które nikt nie mógł wejść bez zaproszenia PiS-u. Na którym były wcześniej zapisane pytania, które sam odczytywał.

Na spotkaniu z Tuskiem nie było żadnych zaproszeń i wejść mógł każdy. Marek Matuszewski z PiS przekonywał, że nie chce wchodzić na spotkanie z Tuskiem, bo boi się o swoje bezpieczeństwo.

Co do różnic w treści, najłatwiej byłoby je porównać w czasie debaty. 16 lat temu taka się odbyła. Donald Tusk deklaruje gotowość do rozmowy "o warunkach kapitulacji" prezesa PiS. Jarosław Kaczyński nie był nawet o to pytany.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN