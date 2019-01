06 stycznia 2019, 19:10

Na talerzu

Dodatki, ulepszacze i barwniki. Chemiczny poligon w menu Polaków

Jadłospis statystycznego Polaka jest jak chemiczny poligon. Co krok, to bomba. Słynnych "E", czyli dodatków, ulepszaczy i barwników, zjadamy 2 kilogramy w roku. NIK wgryzła się w nasze menu i bije na alarm, bo kiedy tak jemy, to trujemy sami siebie.