Dobra i zła wiadomość. Ceny paliw wkrótce jeszcze mocniej spadną, ale grozi nam recesja

Powoli spadają ceny paliw. Zdaniem ekspertów ten trend będzie w najbliższym czasie trwać, a być może nawet przyspieszy. Rządzący przypisują sobie zasługi, przekonują, że to dzięki fuzji Orlenu i Lotosu. Tymczasem Orlen osiąga rekordowe przychody, ale na ceny paliw na poziomie sprzed wybuchu wojny Polacy jeszcze poczekają. Może nastąpi to wtedy, jak będzie recesja.

Co wpływa na ceny paliw w Polsce? Eksperci wyjaśniają Ceny paliw ciągle rosną, co widać na stacjach benzynowych. Kierowcy pytają dlaczego, a eksperci... Ceny paliw na stacjach są powodami do umiarkowanej radości. Jest taniej niż miesiąc temu, chociaż nadal daleko do cen, które byłyby akceptowalne. Słyszymy, że za obniżkami stoi prezes Daniel Obajtek i ostatnia fuzja Orlenu z Lotosem.

- Efekty fuzji Orlenu i Lotosu będą już wkrótce widoczne dla portfeli Polaków, i to już dzisiaj na stacjach paliw każdy Polak zauważa - powiedział Jan Szewczak, członek zarządu ds. finansowych PKN Orlen.

To, co widzimy na stacjach, nie ma nic wspólnego z budową wielkiego koncernu i wyprzedażą części majątku spółki w węgierskie i saudyjskie ręce. Spadek cen na stacjach to efekt cen na światowych giełdach.

W czwartek cena ropy spadła do poziomu notowanego przed agresją Rosji na Ukrainę. Tyle tylko, że wtedy litr benzyny czy diesla na polskich stacjach kosztował poniżej pięciu złotych. Teraz wciąż oscyluje w okolicach siedmiu złotych, bo ropę kupujemy za dolary. A złotówka osłabła.

Gdyby prezes Adam Glapiński częściej przypominał sobie, jaka jest jego rola i reagował na czas, dziś złoty pewnie byłby silniejszy i nie byłoby takiej drożyzny.

- W momencie, kiedy rzeczywiście inflacja stała się problemem, czyli kiedy mówiliśmy, że może stać się problemem, prezes zaprzeczał, negował, wyśmiewał nawet - przypomina Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Na stacjach jest drogo, bo gotowych paliw na rynku jest mniej niż samej ropy. Dlatego spadki cen paliw są tak wolne. - Wszystko wskazuje na to, że kolejny tydzień przyniesie nam dalsze obniżki cen paliw i będą to znaczne obniżki, rzędu kilkudziesięciu groszy na litrze - informuje Dorota Gudaś z BM Reflex.

Zyski Orlenu

"Zaczęłam chodzić na piechotę". Wzrosną ceny paliw, a od przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny energii Ceny benzyny mocno poszły w górę i na wielu stacjach przekraczają już 7 złotych za litr.... To, że jest lepiej, wynika z tego, że może być gorzej. Świat zaczyna się bać. - Głównym czynnikiem powodującym spadki są obawy o recesję gospodarczą, więc szansą na tańsze paliwa jest spowolnienie gospodarcze - wskazuje Grzegorz Maziak, redaktor naczelny e-petrol.pl.

Orlen w piątek poinformował o wynikach w drugim kwartale. Koncern na kryzysie i wysokich cenach zarabia. Przychody za drugi kwartał rok do roku były wyższe o 96 procent.

- Osiągnęliśmy, jak już mówiłem, 5,3 miliarda złotych zysku operacyjnego EBITDA LIFO, i to jest o 2,3 miliarda złotych więcej w porównaniu do roku ubiegłego - przekazał Jan Szewczak, członek zarządu ds. finansowych PKN Orlen.

Natychmiast też usłyszeliśmy, że marże spadają, sytuacja jest trudna, sprzedaż siada i widać spowolnienie, ale zysk jest.

- Koncerny na całym świecie mają teraz rekordowe zyski, wynikające z faktu, że handlują coraz bardziej potrzebnym dobrem, jakim są surowce, paliwa - wyjaśnia Wojciech Jakóbik, ekspert ds. energetyki, redaktor naczelny biznesalert.pl.

Autor: Paweł Płuska / Źródło: Fakty TVN