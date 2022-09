Do domu męża Marty Kaczyńskiej prowadzi nielegalny przekop od jeziora

Nielegalny przekop wprost do jeziora i pytanie: dlaczego przez kilka lat nie reagowała prokuratura? W tle tej historii jest Marta Kaczyńska, bo działka na Mazurach należy do jej męża. Pewnie miło jest mieć z domu dostęp do jeziora, ale prawo zabrania ingerencji w linię brzegową.

Z jeziora Szymon niedaleko Giżycka do dwóch różnych posiadłości zostały poprowadzone nielegalne przekopy. Ingerencja w teren znajdujący się w odległości mniejszej niż półtora metra od linii brzegu jeziora czy rzeki jest zabroniona.

Na Mazurach - o czym informują "Gazeta Wyborcza" i "Superwizjer" TVN - doszło do zniszczenia naturalnej linii brzegowej jeziora. - Ludzie, którzy kupują ziemię, chcą mieć koniecznie dostęp do wody, nawet jeżeli dom oddalony jest, powiedzmy, o kilkadziesiąt-kilkaset metrów. Wymyślają sposoby, żeby ten dostęp do wody uzyskać, żeby zrobić prywatną marinę, żeby móc tam łódkami prosto z jeziora wpłynąć pod sam dom - wyjaśnia Michał Fuja, dziennikarz "Superwizjera" TVN.

"Piękna rzeźba" podzieliła mieszkańców Szczecina. "Nielegalna puszka paprykarzu" Z dalekich mórz i oceanów pochodzi on - paprykarz. Ale jest przecież szczeciński. Symbol miasta... Prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko właścicielowi jednej z posiadłości, do której prowadzi nielegalny kanał z pobliskiego jeziora.

- Do tych prac doszło przed rokiem 2016, a zatem nastąpiło w chwili obecnej, czyli kiedy prowadzimy to postępowanie, przedawnienie karalności czynu - tłumaczy Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Przed 2016 rokiem nie było tam żadnych prac. Za to prowadzono je obok - w posiadłości należącej do Piotra Zielińskiego, męża Marty Kaczyńskiej, córki byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Kanał został wybudowany co najmniej 4-5 lat temu, więc przez 4 czy 5 lat nikt tym się tak naprawdę nie interesował - stwierdza Piotr Szczepaniak, dziennikarz "Superwizjera" TVN.

Bierność służb

Prokuratura zainteresowała się działką męża Marty Kaczyńskiej dopiero na początku 2022 roku. - Każdy przypadek jest badany indywidualnie, do każdego jest gromadzony stosowny materiał dowodowy - oświadczył Daniel Brodowski.

W marcu 2021 roku "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że droga ekspresowa S16 miała przechodzić zaledwie pół kilometra od posiadłości męża Kaczyńskiej, ale została ostatecznie zmieniona. Kaczyńska i Zieliński - jak twierdzą mieszkańcy - przylatują tam helikopterem w każdy wolny weekend. To ich raj na Mazurach i może z tego powodu tak bardzo się o niego troszczą - pod każdym względem.

- Policjanci obawiają się prowadzić te postępowania ze względu na to, że pojawiają się tam nazwiska prominentnych działaczy partii rządzącej - mówi Patryk Szczepaniak.

Posiadłość męża Kaczyńskiej i samo jezioro Szymon wchodzą w skład obszaru chronionego krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. - Zniszczono tutaj jezioro, które było jedynym jeziorem na szlaku wielkich jezior mazurskich, które dotychczas nie było tknięte działalnością człowieka - zaznacza Krzysztof Stachowski, pracownik Wód Polskich.

Budowa takiego nielegalnego kanału i ingerencja w jezioro jest zagrożona karą do roku więzienia.

Autor: Jacek Tacik / Źródło: Fakty TVN