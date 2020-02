04 lutego 2020, 19:10

Znikające dzieci

"Próbowałam dać znać moim rodzicom o tym, że czuję się źle ze sobą"

Dziecko z depresją to poważny problem, a depresja to choroba, która może oznaczać śmierć. Liczba chorych wśród młodzieży w Polsce przez pięć lat wzrosła dwukrotnie i dlatego dziś słychać głośny alarm. Lekarze i specjaliści apelują do rodziców o czujność i bliskość w rodzinie. Jak to jest, kiedy z problemem młody człowiek jest sam?