Odwołane wizyty u lekarza, problemy z dostawami. Czym może skutkować dodatkowy dzień wolny

Trwa ustalanie, kto i gdzie będzie rządził w samorządach. PiS może liczyć na samodzielne rządy w nawet sześciu sejmikach wojewódzkich. Niewykluczone, że także w województwie świętokrzyskim, w którym od lat rządziło PSL. Za to dzięki świetnemu wynikowi w Warszawie Koalicja Obywatelska ma szansę na to, by wraz z PSL-em obronić przed PiS-em sejmik województwa mazowieckiego.

