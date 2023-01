Czy Julia Przyłębska jest prezesem TK? "Jesteśmy w jakimś sporze licealistów"

Co się naprawdę dzieje wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego? Tego oficjalnie nie wie nikt. Prośby o wypowiedź lub komentarz pozostają bez odpowiedzi. Konflikt wśród sędziów narasta. - Trybunał Konstytucyjny jest w rozsypce i możemy śmiało powiedzieć, że Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj nie ma - przekonuje profesor Andrzej Zoll, były prezes TK.

W Trybunale zasiadają już wyłącznie osoby wyznaczone przez PiS. Kłócą się ze sobą, czy Julia Przyłębska jest nadal prezesem TK. Kadencja prezesa - według ustawy uchwalonej przez posłów PiS - ma trwać 6 lat, ale Przyłębska twierdzi, że jej to nie dotyczy.

Co innego twierdzi szóstka sędziów, która zakwestionowała jej tytuł do dalszego pełnienia tej funkcji w oficjalnej korespondencji z prezydentem. Wśród nich jest Mariusz Muszyński - kiedyś najbardziej zaufany człowiek Przyłębskiej, który osobiście ją atakuje. "Sposób procedowania przez Prezes TK (obecnie byłą już Prezes TK) narusza zasady ekonomiki procesowej" - napisał Muszyński w zdaniu odrębnym do jednego z wyroków.

Muszyński jest tzw. sędzią dublerem. Z wyroku Trybunału z 2015 roku wynika, że Muszyński zajął miejsce obsadzone przez inną osobę. - To jest sytuacja, która byłaby nawet zabawna, gdyby nie to, że dotyczy jednego z najważniejszych organów państwowych - mówi profesor Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie spoczynku i były wiceprezes Trybunału.

Sześciu sędziów TK uważa, że Julia Przyłębska nie jest już prezesem Spór prawny w łonie Trybunału Konstytucyjnego. Sześciu sędziów, wybranych głosami posłów PiS,... Muszyńskiemu postanowiła odpowiedzieć sama Przyłębska. "W nawiązaniu do pana licznych publicznych komentarzy dotyczących działalności Trybunału Konstytucyjnego apeluję, aby zaprzestał Pan tych działań i poświęcił swój wysiłek intelektualny pracy nad projektami orzeczeń w sprawach, w których jest pan sprawozdawcą" - napisała wciąż stojąca na czele TK Julia Przyłębska.

- To jest takie żenujące. Mamy wrażenie, że jesteśmy w jakimś sporze licealistów - zauważa doktor Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konflikt frakcji?

W konflikt włączyła się Krystyna Pawłowicz, apelując do Muszyńskiego, że nie tędy droga. Politycy opozycji patrzą na ten konflikt i powtarzają, że Trybunału Konstytucyjnego już nie ma. - Pozostał budynek, w którym w każdym z pokoi okopały się jakieś grupy PiS-owskich neosędziów, i ci neosędziowie w tym budynku między sobą walczą - mówi Krzysztof Brejza, senator PO.

Konflikt w Trybunale wygląda jak odbicie konfliktu w Zjednoczonej Prawicy między PiS-em a Solidarną Polską. - Ten podział następuje według takich, nie chcę powiedzieć, afiliacji, ale pewnych zbliżeń do obozów politycznych. Jeśli tam jest pan Święczkowski, to wiemy, że to jest prawa ręka pana Ziobry. Na pewno on się szykuje do tego, żeby by następcą pani Julii - uważa Jerzy Stępień, były prezes TK.

Stanisław Karczewski, senator PiS, zapewnił, że prezesem TK jest Julia Przyłębska. To tyle, co PiS ma do powiedzenia o konflikcie w Trybunale, a co rzutuje też na problemy z orzecznictwem. W czasie urzędowania Julii Przyłębskiej nastąpił drastyczny spadek liczby wydawanych wyroków.

W 2010 roku, gdy prezesem był Andrzej Rzepliński, wydano 68 wyroków. W 2017 roku, za Julii Przyłębskiej, wyroków było 36. W 2022 roku było to już tylko 14 wyroków. - Niektórzy złośliwie nawet powiedzą, że to dobrze dla Polski, że jest mniej wyroków, bo te wyroki często budzą bardzo poważne wątpliwości - komentuje profesor Stanisław Biernat.

Upadek instytucji

Gdy prezydent mianował Przyłębską na prezesa, zażądał poprawy. Chciał, aby Trybunał zabrał się do "dynamicznej pracy". Przyłębska nie spełniła tych oczekiwań. - Coraz mniej podmiotów kieruje sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, że utracił on swoje podstawy działania - tłumaczy Dariusz Klimczak, poseł PSL.

Sędziowie i politycy apelują do prezydenta, by wziął odpowiedzialność za rozpad jednej z najważniejszych instytucji państwa.

Autor: Katarzyna Kolenda-Zaleska / Źródło: Fakty TVN