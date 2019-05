Opozycja szuka odpowiedzi. Czy da się pokonać PiS?

PKW liczyła głosy ponad 17 godzin - szybciej niż w poprzednich latach W sieci pojawiły się opinie, że PKW za rządów PiS sprawniej liczy głosy. Od zamknięcia lokali... Białogard, w którym Bartosz Arłukowicz zdobył w wyborach do europarlamentu ponad 4000 głosów z niemal 240000, jakie dostał w całym okręgu. Tajemnica sukcesu to obecność i aktywność w regionie, czyli dziesiątki spotkań i rozmów. Wyborcy zapewniają, że sukces Arłukowicza polegał na tym, że zwyczajnie z nimi był.

Bartosz Arłukowicz te wybory wygrał. Dostał ponad 50000 głosów więcej, niż kolejny europoseł z regionu - Joachim Brudziński z PiS-u.

- Wynik niezwykle imponujący i szczere gratulacje - stwierdził podczas audycji w radiu RMF FM Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Minister spraw wewnętrznych miał do dyspozycji nowe wozy strażackie, czy budowane siedziby policji. Miał wreszcie do dyspozycji policyjny śmigłowiec, a także wydatki socjalne, takie jak pięćset plus, którymi PiS zdobywa wyborców.

- Nie ma co pomstować na ten fakt. Dzisiaj sytuacja gospodarcza pozwala na taką bardziej prospołeczną politykę i PiS korzysta z tego pełnymi garściami - uważa Donald Tusk.

Szacunek dla drugiego człowieka w cenie

Jaki: w europarlamencie chcę się bić o wymiar sprawiedliwości W przyszłym tygodniu złożę dymisję - zapowiedział w środowej "Rozmowie Piaseckiego" na antenie... Arłukowicz startował z dwójki, a przeskoczył pierwszego na liście Koalicji Europejskiej Boguslawa Liberadzkiego z SLD, który mandat tez dostał, ale miał 140000 głosów mniej.

- Ruszamy w teren, do ludzi. Nie ma się co przejmować, najważniejsze wybory znowu przed nami i trzeba je po prostu wygrać - zapewnia Bartosz Arłukowicz.

Tomasz Siemoniak z PO uważa, że jesienią wszyscy muszą być Arłukowiczami. Jednak Arłukowicz nie był jedyny. Na drugim krańcu Polski, w podkarpackim mateczniku PiS-u, jest jedna gmina - Cisna, w której wygrała Koalicja. W Cisnej mieszka Elżbieta Łukacijewska.

- Szacunek dla drugiego człowieka o odmiennych poglądach jest absolutnie w polityce podstawą - uważa Elżbieta Łukacijewska z PO.

To wyraźna aluzja do internetowego komentarza Grzegorza Schetyny, że w Cisnej mieszka ludność napływowa ze Śląska i stąd wygrana. Jesteśmy swoi i stąd - odpowiedziała mu Łukacijewska, która chce, by władze regionu podały się do dymisji.

Nie ma o czym rozmawiać

- Ludzie odpowiedzialni za kampanię powinni być odsunięci - uważa Elżbieta Łukacijewska. Była na ostatnim miejscu listy. Jedynką był na Podkarpaciu Czesław Siekierski z PSL-u.

- Jest o czym rozmawiać - zapewniał Czesław Siekierski.

Nie ma już o czym rozmawiać. Siekierski przegrał.

- Praca u podstaw była mniej zaangażowana, niż powinna być - jest zdania Sławomir Neumann.

Politycy PO w stolicy mówią wręcz o arogancji Włodzimierza Cimoszewicza, który, jako jedynka w Warszawie, kampanii ich zdaniem wcale nie prowadził.

Autor: Maciej Knapik / Źródło: Fakty TVN