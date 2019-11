Za żołnierzami jechał tekturowy czołg. MON zawiadomiło prokuraturę

W środę pochmurno i opady deszczu do 5-15 mm, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu do 5-15 cm. Na Pomorzu Zachodnim pochmurno, ale na ogół bez opadów. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i 11 stopni Celsjusza w centrum kraju do 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni i zachodni, tylko na wschodzie kraju południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Na południu kraju wiatr okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60 km/h, w górach silny wiatr (80-110 km/h).

»