Miał być skatepark lub plac zabaw, będzie kolejny kościół. Część mieszkańców protestuje

Myślę, że pan Banaś poda się dziś do dymisji - mówił w piątek po południu premier Mateusz Morawiecki i dodał, że jeśli tak się nie stanie, to jest jeszcze "plan B". Marian Banaś dymisji jednak nie składa. I to mimo tego, że CBA składa doniesienie do prokuratury. Zdaniem służb kontrola oświadczeń majątkowych szefa NIK wykazała nieprawidłowości.

»