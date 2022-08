"Czepkowanie" i co dalej? Część absolwentek już myśli o wyjeździe

To jest brudna gra, to są brudne interesy - mówi opozycja o wchłonięciu Lotosu przez Orlen. Ma na to argumenty w miliardach złotych, a do tego fakty z najnowszej historii z węgierskiej firmy MOL. To firma, która przejmuje część majątku Lotosu. Jej prezes jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania.

