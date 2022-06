Czemu TVP przejdzie na DVB-T2 później? "Minister ma swoje informacje wywiadowcze"

We wtorek w Madrycie rozpoczął się trzydniowy szczyt NATO. Wzmocnienie wschodniej flanki, zwiększenie z 40 tysięcy do 300 tysięcy żołnierzy NATO-wskich sił szybkiego reagowania, możliwe przyjęcie do Sojuszu Szwecji i Finlandii, a do tego wsparcie dla Ukrainy - to najważniejsze punkty spotkania. Ponadto Sojusz ma przyjąć nowy plan strategiczny.

