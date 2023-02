Czemu Polska wciąż importowała ropę z Rosji? "Była obawa, że Rosnieft wygra w sądzie"

W niedzielę w centrum Warszawy młodzi działacze opozycji zbierali podpisy pod petycją "Czarnek out". Mają długą listę zarzutów wobec ministra Czarnka i przy okazji dużo pytań o "willę plus". Przemysław Czarnek raz udaje, że nie wie, czym jest "willa plus", innym razem mówi wprost, że "willa plus" jest znakomitym programem.

