Coraz mniej Polek decyduje się na macierzyństwo. Ekspertki podają powody

Ostatnie lata pod względem liczby narodzin w Polsce są jednymi z najgorszych od czasów drugiej wojny światowej. Dlaczego tak wiele Polek uważa, że to nie jest dobry czas, by mieć dzieci?

Pustka na porodówce to nie epizod - to trend. Doktor Katarzyna Zych-Krekora, która sama jest w drugiej już ciąży, diagnozuje płody i doskonale wie - jako matka i jako lekarka - dlaczego z każdym rokiem ciężarnych jest mniej. - Ustawa antyaborcyjna ma duży wpływ. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz - na pewno ma na to wpływ ekonomia, a trzecia - sytuacja, również polityczna, w kraju - mówi Katarzyna Zych-Krekora, lekarka z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Według badania "Polki i Polacy 2022" zrealizowanego przez Katarzynę Pawlikowską, SW Research i Garden of Words 55 procent Polek uważa, że Polska nie jest dobrym krajem do założenia rodziny i realizacji w macierzyństwie.

- Polki są ewidentnie zmęczone wpływem polityki i Kościoła na nasze codzienne życie, na wychowywanie dzieci, na decyzję o zakładaniu rodziny. Polki chcą żyć spokojnie, chcą wychowywać swoje dzieci według własnych zasad - mówi Katarzyna Pawlikowska, autorka badania.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, która zakończyła po 27 latach aborcyjny kompromis i doprowadziła do zakazu przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu - tylko niechęć do rodzenia dzieci w Polsce wzmocniła. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zaostrzenie prawa aborcyjnego to jest tak naprawdę zapalnik. Coś, co obnażyło wszelkie niedociągnięcia systemu, które istniały już do tej pory i po prostu obudziły dużo większą świadomość kobiet - mówi Małgorzata Mielcarek, autorka programu "Kobiecy punkt widzenia" w TVN24 GO.

"Jest mało takich źródeł spokoju"

Ze świadomością, że rządzący wybierają wrogie kobietom prawo nie oferując nic w zamian - Polki uzbrojone w parasolki wyszły na ulice. I Piszą skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

- Kobiety się dzisiaj w Polsce traktuje jako ciało, które ma służyć przedłużeniu gatunku, a nie jako odrębną jednostkę. Mimo, że na gruncie konstytucji, czy standardów międzynarodowych, to właśnie kobieta jest podmiotem praw, wolności - przypomina Kamila Ferenc, prawniczka z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Polki nie chcą umierać tak, jak 37-letnia Agnieszka, która była w bliźniaczej ciąży, a której lekarze nie pomogli na czas, bo gdy jeden płód umarł, czekali na śmierć drugiego. Polki nie chcą martwić się o każdy grosz, gdy zostaną same z niepełnosprawnym lub ciężko chorym dzieckiem. - Polska jest takim wymagającym krajem żeby w ogóle żyć, żeby w ogóle być, zakładać rodzinę, rozwijać się zawodowo i w ogóle prowadzić sobie życie, a co dopiero jeszcze powoływać na świat kolejnych ludzi - twierdzi Katarzyna Knapik, która nie chce mieć w Polsce dzieci.

- Jest mało takich źródeł spokoju i pewności, które moim zdaniem są niezbędne, żeby po prostu móc te dzieci chować w szczęściu i w jakimś takim spełnieniu dla wszystkich stron - dodaje Monika Helak, która również nie chce mieć w Polsce dzieci.

Czym powinien zająć się rząd, by Polki do rodzenia w Polsce zachęcić? Przede wszystkim trzeba naprawić system publicznej ochrony zdrowia, ograniczyć inflację, zadbać o gospodarkę, przywrócić praworządność.

Autor: Marzanna Zielińska / Źródło: Fakty TVN