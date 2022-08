Co zatruło Odrę? Hipotezy są różne: od odpadów przemysłowych po bruzdnice

Dotychczasowe badania wciąż nie dały odpowiedzi na pytanie, co spowodowało katastrofę ekologiczną na Odrze. Rząd na razie ma trzy hipotezy: zrzut do rzeki substancji toksycznej, zanieczyszczenie rzeki z przyczyn naturalnych i odprowadzenie wód przemysłowych w znacznej ilości. Dr Magdalena Cubała-Kucharska uważa, że w rzece mogło dojść do wysypu toksycznych pierwotniaków, bruzdnic.

Katastrofa ekologiczna w Odrze. Zagraniczne laboratoria mają zbadać pobrane próbki Mnożą się pytania dotyczące katastrofy w Odrze. Z Ministerstwa Środowiska wciąż słychać, że... Tony martwych ryb, setki przebadanych próbek wody i padłych zwierząt na całym odcinku rzeki, a o przyczynach wciąż niemal nic nie wiadomo.

- Państwo nie było w stanie zareagować na kryzys, który nastąpił dlatego, że brakuje woli, brakuje pracowników, brakuje kompetencji i profesjonalizmu w służbach - ocenia prof. Zbigniew Karaczun, specjalista ochrony środowiska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Efekt jest taki, że rząd cały czas ma tylko hipotezy. Pierwsza z nich to zrzut do rzeki substancji toksycznej przez któryś z licznych zakładów pracy. Druga to zanieczyszczenie rzeki z przyczyn naturalnych - niski poziom wód i wysoka temperatura doprowadziły do większego stężenia zanieczyszczeń. Trzecia teoria to odprowadzenie do rzeki dużej ilości wód przemysłowych, co mogło doprowadzić do zatrucia.

- W wodach przemysłowych jest dużo chloru, który jest aktywnym pierwiastkiem i mógł potencjalnie uruchomić zanieczyszczenia z osadów dennych - powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

- Powiem szczerze, że gdyby się okazało, że to nie jest zrzut toksyczny z fabryki, tylko że to jest efekt naszych zmian klimatu, to ja bym się bał tego jeszcze bardziej, bo nie możemy z tym nic zrobić - podkreśla prof. Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Co naprawdę się stało, można byłoby ustalić, gdyby próbki skażonej wody z Odry i padłych zwierząt pobrano niezwłocznie po zatruciu i dokładnie je przebadano.

- Przez dwa tygodnie pozwolono na to, żeby Odrę zabito na 10, może 20 lat - ocenia prof. Marcin Drąg z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej.

Toksycznie pierwotniaki?

Na Odrze stawiane są kolejne zapory. Wprowadzono też zakaz żeglugi na odcinku rzeki Znicze i hałdy martwych ryb nad Odrą to najsmutniejszy obrazek ilustrujący katastrofę rzeki. Brak... Teraz dowody zbrodni rozpłynęły się w wodzie i przyczyn zatrucia trzeba szukać niemal po omacku. Problem w tym, że nie wiadomo, czego szukać. Rzeka uległa skażeniu chemicznemu czy biologicznemu?

Niektóre badania wykazywały wyższy poziom zasolenia, inne wysokie natlenienie. Według doktor Magdaleny Cubały-Kucharskiej, specjalistki medycyny rodzinnej podwyższony poziom tlenu może świadczyć, że w rzece rozwinęły się toksyczne miniaturowe pierwotniaki - bruzdnice.

- Mogą być tak toksyczne, że akweny nimi zatrute są objęte masowym wymieraniem gatunków. Mogą być także bardzo toksyczne dla ludzi, także w kontakcie przez skórę - wskazuje Cubała-Kucharska.

To tylko jedna z teorii, którą też trzeba sprawdzić. W 2016 roku do podobnego zatrucia rzek doszło w Finlandii. Często też dochodzi w Stanach Zjednoczonych. Standardowe badania ich nie wykrywają.

- My musimy wyjść z pudełka i pomyśleć, że szukamy czegoś, czego do tej pory u nas nie było - dodaje Cubała-Kucharska. - To może być coś zupełnie innego, jakiś patogen, bakteria, wirus - komentuje prof. Jacek Piskozub.

Im dłużej będą trwały poszukiwania, tym mniejsza szansa na sukces.

Autor: Dariusz Łapiński / Źródło: Fakty TVN