Trzecia kadencja Xi Jinpinga. "Postawienie kropki nad i"

Xi Jinping po raz trzeci będzie przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej i według niektórych - najsilniejszym przywódcą od czasów Mao. - Przysięgam bronić autorytetu konstytucji, być lojalnym wobec kraju i obywateli, być zaangażowanym i szczerym w pełnieniu obowiązków i pracować dla wielkiego, nowoczesnego, socjalistycznego państwa - mówił Xi Jinping po wyborze.

Alaksandr Łukaszenka z wizytą w Pekinie. USA ostrzegają Chiny Ostrzeżenie dla Chin przed wspieraniem Rosji w wojnie z Ukrainą zostało wysłane przez czołowego... Ponowny wybór Xi nie jest jednak niespodzianką. Już pięć lat temu zmieniono w Chinach konstytucję w taki sposób, by usunąć z niej limit dwóch kadencji przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Xi mógłby więc rządzić Chinami nawet dożywotnio. Piątkowa decyzja to wyłącznie formalność, bo nie było innych kandydatów. - To jest postawienie kropki nad i, albo - mówiąc bardziej po chińsku - ostatnie pociągnięcie pędzlem w naszkicowaniu tego chińskiego znaku. Znaku, który będzie oznaczał pełna dominację Xi Jinpinga i całkowite skoncentrowanie całej władzy w jego rękach - uważa Radosław Pyffel z Instytutu Sobieskiego, autor książki "Biznes w Chinach".

Komunistyczna Partia Chin ma 97 milionów członków, dlatego konsolidacja władzy wcale nie jest tam łatwa. Ostatnie lata, a szczególnie pandemia, były wyzwaniem dla rządów chińskiego prezydenta. Brutalna polityka "zero covid" doprowadziła do protestów i spowolnienia wzrostu chińskiej gospodarki. - To jest okres trudny, dlatego że uwarunkowania zewnętrzne się skomplikowały. To, czego Chiny potrzebują dzisiaj, to stabilizacja. Każda zmiana na szczycie władzy to jest destabilizacja, dodatkowy element niepokoju i dodatkowy element ryzyka - tłumaczy Leszek Ślazyk z portalu Chiny24.com.

Światowa potęga

Nie ma wątpliwości, że dziś Chiny są potęgą, z którą trzeba się liczyć. Pekin gospodarczo uzależnia od siebie kraje Azji, Afryki, a nawet Europy. Modernizuje armię i nasila presję na Tajwan, co jest jednym z wielu powodów napięć ze Stanami Zjednoczonymi. - Komunistyczna Partia Chin reprezentuje najbardziej poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i przywództwa Stanów Zjednoczonych. Ich zdolności wywiadowcze, a także ambicje sprawiają, że obecnie są naszym największym rywalem - mówi Avril Haines, dyrektorka Wywiadu Narodowego w gabinecie prezydenta Joe Bidena.

Od miesięcy - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie - trwają dyskusje na temat zablokowania TikToka - popularnej platformy społecznościowej, którą chiński rząd może wykorzystywać do zbierania danych na temat użytkowników. - TikTok martwi mnie z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że maja dostęp do danych, po drugie ze względu na algorytmy i to, kto sprawuje nad nimi kontrolę, a po trzecie bardzo szeroki wpływ tej platformy - przekazuje gen. Paul M. Nakasone z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.

Sesja chińskiego parlamentu potrwa do poniedziałku, w sobotę delegaci zagłosują jeszcze nad wyborem premiera, którym najprawdopodobniej zostanie bliski współpracownik Xi.

Autor: Monika Krajewska / Źródło: Fakty TVN