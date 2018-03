Były zapowiedzi, raportu nie będzie. Macierewicz: nic nie zapowiadałem, to medialna kreacja

10 kwietnia raportu podkomisji smoleńskiej raczej nie będzie, do żadnego "objawienia prawdy" nie dojdzie. Mimo, że w październiku 2017 roku Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy zapowiadał "ostateczne raporty", a Antoni Macierewicz zapowiadał opublikowanie raportu "wiosną", teraz były szef MON przekonuje, że mówienie o ostatecznych raportach to "nieporozumienie" i "medialna kreacja".

W sprawie raportu Antoniego Macierewicza z prac tak zwanej podkomisji smoleńskiej gubią się nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości.

- Wiem, że w przestrzeni medialnej pojawiają się różne informacje. Nie będę tego komentowała, żeby atmosfery nie podgrzewać. Poczekajmy na to, co będzie w kwietniu. Wczorajsza wypowiedź Antoniego Macierewicz była jednoznaczna. Ja mogę powiedzieć: do kwietnia niedaleko, zobaczymy, kto ma rację - mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

- Nie, to nie jest tak, że ja zapowiadałem raport. To jest nieporozumienie, jakaś medialna kreacja - mówił sam Antoni Macierewicz, zapytany w Radiu Warszawa o to, czy w kwietniu można się spodziewać raportu podkomisji smoleńskiej.

Odpowiedział tak pomimo tego, że w październiku 2017 roku mówił, że raport zostanie opublikowany "wiosną".

Posłowie PO: podkomisja smoleńska boi się kompromitacji Posłowie PO zapowiedzieli w piątek złożenie wniosku o pilne zwołanie posiedzenia sejmowej komisji obrony narodowej w sprawie wyników prac podkomisji smoleńskiej. Jak ocenili, podkomisja "boi się" przedstawić raport z obawy przed kompromitacją.

Ostateczny czy techniczny?

Antoni Macierewicz w różnych momentach a to zapowiadał raport, a to zapewniał, że go nie zapowiadał, a był nawet moment - w styczniu 2018 roku - że zapowiadał tylko raport częściowy - "techniczny".

O raporcie ostatecznym mówił Jarosław Kaczyński, gdy zapowiadał koniec miesięcznic. Mówił o prawdzie "której jeszcze dzisiaj nie znamy" albo o "stwierdzeniu, że tej prawdy nie da się ostatecznie ustalić". Kaczyński mówił także, że "powinniśmy też mieć ostateczne raporty".

- Był postulat, żeby w tym czasie opublikować informacje, które w danym momencie zostaną przez komisję ustalone. I takie informacje zostaną opublikowane. Ale na pewno nie będzie to raport ostateczny - tłumaczy teraz Macierewicz.

- Nawet Kaczyński już wie, że te dwa lata działania podkomisji to jedna wielka kompromitacja - ocenia Marcin Kierwiński (PO).

"Czy powiedzieliście Macierewiczowi, że nie jest już ministrem?" - Czy pan prezydent przekazał Antoniemu Macierewiczowi, że został odwołany? - pytał w "Kawie na ławę" TVN24 Sławomir Neumann (Platforma Obywatelska). Stwierdził, że były minister obrony narodowej nadal korzysta ze swojego dotychczasowego gabinetu...

Efekty prac

Na razie wynik prac podkomisji to zero dowodów na zamach. Rok temu była prezentacja poświęcona atakowi bombą termobaryczną, ale bez dowodów, za to z nagraniem zniszczenia baraku, który miał pokazać skutki zniszczenia kokpitu taką bombą. Po tej prezentacji opozycja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podkomisję.

Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, bo uznała, że podkomisja sporządziła "film dokumentalny", którego nie można uznać za dowód.

W 2016 roku komisja wydała dwa miliony złotych. Zeszłoroczny budżet wynosił już sześć milionów złotych. W 2018 roku jest tak samo duży. Coś, co nawet prokuratura nazywa filmem, którego treść nie ma znaczenia prawnego, było największym dokonaniem tej podkomisji.

- Antoni Macierewicz nie opuścił swojego gabinetu przy Klonowej, jeździ służbowym samochodem ochranianym przez Żandarmerię Wojskową. Więc on nie odda tych przywilejów służbowych, kończąc pracę podkomisji. Będzie udawał - komentuje Sławomir Neumann (PO).

W ciągu roku smoleńska podkomisja ma już trzeciego przewodniczącego - ministra, który ją powołał, by zbadała okoliczności katastrofy. Katastrofy, którą - jeszcze jako poseł - Macierewicz nazywał zamachem. Czasami.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN