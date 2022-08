23 sierpnia 2022, 19:11

Wstrząsające relacje

Byli głodzeni, bici i torturowani. Uwolnieni obrońcy Azowstalu opowiedzieli o rosyjskiej niewoli

Wstrząsające są relacje żołnierzy ukraińskiego pułku Azow, którzy trafili do rosyjskiej niewoli po tym, jak dostali rozkaz, by poddać się po heroicznej obronie Mariupola. Byli głodzeni, bici i torturowani. Nie wiedzieli, czy przeżyją, czy wrócą do domów i rodzin.