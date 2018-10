Na wizji powiedziała, że "reporterzy śledczy są systematycznie usuwani". Została brutalnie zamordowana

Zaatakowano ją w biały dzień. Brutalnie zgwałcono, pobito, a następnie uduszono. Ciało 30-letniej dziennikarki Wiktorii Marinowej znaleziono porzucone w krzakach, w parku nad Dunajem.

Zabójstwa dokonano z wyjątkowym okrucieństwem. Sprawcy napadli Marinową prawdopodobnie w czasie joggingu. Dziennikarka miała przygotowywać się do maratonu.

- Wiemy w jak się poruszała. Wiemy co miała na sobie. Odkryliśmy, że jej telefon, kluczyki do samochodu, okulary i część ubrań zostały skradzione - informuje Georgi Georgiew z prokuratury w Ruse.

- Sprawdzamy ludzi, którzy popełnili podobne przestępstwa. W pobliżu jest zakład psychiatryczny. Nasi śledczy przepytują przebywających tam ludzi. Nie mamy na razie dowodów, że zbrodnia była powiązana z pracą ofiary - twierdzi Mładen Marinow, szef bułgarskiego MSW.

"Reporterzy śledczy są systematycznie usuwani"

Policja sprawdza jednak wszelkie możliwe tropy. 30-latka była dziennikarką regionalnej telewizji TWN. Tuż przed morderstwem prowadziła program poświęcony głośnej aferze korupcyjnej, która polegała malwersacji unijnych funduszy.

- Dziennikarstwo śledcze w Bułgarii jest pełne sprzeczności. Rząd i świat biznesu wywierają ogromną presję na dziennikarzach i na władzach mediów. Liczba zakazanych tematów rośnie z dnia na dzień, a reporterzy śledczy są systematycznie usuwani - mówiła na antenie Wiktoria Marinowa. To były jej ostanie słowa na wizji.

W programie Marinowa rozmawiała z dwoma dziennikarzami, którzy byli świadkami wywożenia, a następnie palenia dokumentów, które potwierdzały malwersacje unijnych funduszy. Kilka dni wcześniej obaj mężczyźni zostali zatrzymani w trakcie pracy. Ich zdaniem śmierć dziennikarki była egzekucją i ostrzeżeniem dla innych.

"Odważny dziennikarz ginie w walce o prawdę"

- Zgromadzono wiele śladów DNA. Uważam, że to tylko kwestia czasu. Musimy go dać śledczym. Jestem pewien, że ustalą co się stało - uważa Bojko Borisow, premier Bułgarii.

Tego domagają się także unijni politycy, którymi wstrząsnęła śmierć dziennikarki. Niektórzy sugerują, że w śledztwo należy zaangażować Europol.

"Po raz kolejny odważny dziennikarz ginie w walce o prawdę i walce z korupcją. Ci, którzy za tym stoją, powinni natychmiast zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez bułgarskie władze" apeluje Frans Timmermans.

Śmierć Marinowej to trzecie w ciągu roku morderstwo dziennikarza w Europie. Na Malcie, po wybuchu bomby podłożonej w samochodzie, zginęła najbardziej znana dziennikarka śledcza, a kilka miesięcy później we własnym domu na Słowacji zastrzelono Jana Kuciaka i jego narzeczoną.

Autor: Monika Krajewska / Źródło: Fakty TVN