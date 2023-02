Bronisław Wildstein broni Przemysława Czarnka, ale nie mówi widzom TVP Info wszystkiego

Władimir Putin gromadzi siły do kolejnej ofensywy, a Amerykanie obiecują Ukrainie wysłanie rakiet o większym zasięgu. W lutym do Europy przyleci prezydent Joe Biden - także do Polski. - Następne sześć miesięcy na polu bitwy będą kluczowe dla Ukrainy - oświadczył dyrektor CIA William Burns.

