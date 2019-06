20 czerwca 2019, 19:13

Święto w Kościele

W Boże Ciało biskupi nie uciekali od problemu pedofilii. "Niesiona jest pomoc dla ofiar"

To jedno z najważniejszych świąt dla katolików - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. To święto wiąże się z uroczystymi procesjami i nabożeństwami. W świątecznych kazaniach biskupów nie zabrakło odniesień do problemu pedofilii wśród duchownych i kontrowersji wokół Karty LGBT+.